EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Опереться на Россию: Пашинян придумал, как обезопасить границу с Азербайджаном
У страха глаза велики: военные эксперты США обсуждают новую версию Су-57
Вертолёт направили на место нападения медведя на туристов в Красноярском крае
"Шантажировать весь мир": украинский депутат хочет вернуть ядерное оружие
Новый посол КНР в США объяснил, где находятся отношения стран
Анфиса Чехова сфотографировалась обнажённой в ванне
Читатель Daily Mail: "Боже, я скучаю по Трампу"
Мужчину не пускали в Россию из-за имени, состоящего из 41 буквы
"Ну вы как знали": Тихановская рассказала, как Байден дал ей печенек

Настя Каменских в бикини подразнила фанатов роскошными бёдрами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Обладательница шикарных форм певица Настя Каменских опубликовала в Instagram эротический снимок.

Настя Каменских
Настя Каменских

Исполнительница, прославившаяся многочисленными хитами, спетыми в дуэте с Потапом, активно совершенствует свою фигуру. Артистке удалось справиться с лишним весом, при этом певица не потеряла свои аппетитные формы.

Каменских пожелала подписчикам доброго утра, сопроводив свой позитивный пост соблазнительным снимком.

"Good morning, пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", — написала Настя под фото.

Каменских сфотографировалась на балконе в чёрном бикини.

Настя Каменских
Настя Каменских

"Сочная";

"Шикарная";

"Тонкая талия, очень женственно". — хвалили певицу фолловеры.

Публика решила, что Настя немного набрала в весе, однако отметили, насколько артистка эротично выглядит.

"Животик втянула-то как!" — комментировали снимок в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ - КРАСНОЕ ВИНО
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Почему в России снижаются пенсии?
Московский суд очередной раз оштрафовал Google
Выяснились детали госпитализации артиста Владимира Стеклова
Кошки и собаки москвичей едят лучше провинциальных семей
Канделаки объяснила, из-за чего они с Собчак недолюбливают друг друга
Опереться на Россию: Пашинян придумал, как обезопасить границу с Азербайджаном
У страха глаза велики: военные эксперты США обсуждают новую версию Су-57
Вертолёт направили на место нападения медведя на туристов в Красноярском крае
Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому
"Шантажировать весь мир": украинский депутат хочет вернуть ядерное оружие
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников