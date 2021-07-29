Настя Каменских в бикини подразнила фанатов роскошными бёдрами

Обладательница шикарных форм певица Настя Каменских опубликовала в Instagram эротический снимок.

Настя Каменских

Исполнительница, прославившаяся многочисленными хитами, спетыми в дуэте с Потапом, активно совершенствует свою фигуру. Артистке удалось справиться с лишним весом, при этом певица не потеряла свои аппетитные формы.

Каменских пожелала подписчикам доброго утра, сопроводив свой позитивный пост соблазнительным снимком.

"Good morning, пусть ваш день будет сегодня такой же медовый, как мой рассвет", — написала Настя под фото.

Каменских сфотографировалась на балконе в чёрном бикини.

Настя Каменских

"Сочная"; "Шикарная"; "Тонкая талия, очень женственно". — хвалили певицу фолловеры.

Публика решила, что Настя немного набрала в весе, однако отметили, насколько артистка эротично выглядит.

"Животик втянула-то как!" — комментировали снимок в Сети.

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