Канделаки объяснила, из-за чего они с Собчак недолюбливают друг друга

Тина Канделаки и Ксения Собчак периодически обмениваются колкостями. Как оказалось, в 2011 году между знаменитостями пробежала чёрная кошка. Причиной конфликта стала банальная ревность.

Канделаки и Собчак раньше вместе вели передачу "Две звезды", однако в какой-то момент двум сильным и властным женщинам стало трудно общаться друг с другом.

Собчак заявляла, что она с Канделаки расходится в политических взглядах, однако Тина уверена, что причиной неприязни является давний инцидент.

Директор "Матч ТВ" рассказала, что десять лет назад Собчак встречалась с правой рукой миллиардера Романа Абрамовича, экс-депутатом Госдумы и заместителем главы Департамента по культуре Москвы Сергеем Капковым.

Канделаки однажды понадобилось встретится с Капковым, чтобы решить один рабочий момент. Тина очень удивилась, когда Собчак прислала ей гневное сообщение с обвинениями в том, что она якобы собирается отбить у неё состоятельного мужчину.

"Мы приехали поговорить про футбол. Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. И, видимо, Ксения ему то ли писала, то ли звонила, не знаю… Но потом мне приходит смс по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются… То есть якобы я мучу с Капковым… У меня есть два свидетеля этой истории — сам Сергей и мой муж", — рассказала Канделаки в YouTube-шоу "Стрелец-молодец".

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