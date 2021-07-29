Анфиса Чехова сфотографировалась обнажённой в ванне

Телеведущая Анфиса Чехова продолжает баловать публику эротическим контентом.

Анфиса Чехова

Недавно Чехова подразнила интернет-аудиторию снимком топлес.

Теперь звезда ТВ и интернета продемонстрировала свою шикарную фигуру, лежа в ванной.

Чехова легла в ванну, наполненную пеной. При этом мыльное "одеяло" прикрывает тело звезды лишь слегка. Анфиса показала длинную ногу и эротичный изгиб спины. Лицо Чеховой, как и на прошлом фото, обращено в сторону.

Анфиса Чехова

Соблазнительное фото было сделано в лучших традициях Instagram-постов, так как сопровождалось глубокомысленным философским рассуждением знаменитости о смысле бытия.

"Мы живем так, как будто впереди у нас еще триллионы лет. И поэтому можем позволить себе не наслаждаться каждым днем. Какой пустяк один день в этом строю секстильонов дней! А между тем у нас в запасе всего каких-то 50-100 лет, а может и всего пару дней. И всё что с нами происходит в этой жизни, вряд ли случится еще когда-нибудь в следующей. Все эти города, мысли, эмоции, люди и обстоятельства…всё уникально! И надо всё впитывать, всем наслаждаться", — пишет Анфиса, познавшая мудрость жизни, в своём микроблоге.

Внимание подписчиков было приковано к откровенному снимку.

"Какая эстетика"; "Роскошная Анфиса! Просто будьте счастлива", — писали в Сети.

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