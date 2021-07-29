EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Ну вы как знали": Тихановская рассказала, как Байден дал ей печенек
Митинг "с огоньком": в литовской деревне не хотят "соседства" с беженцами
Экс-президент Грузии рассказал о неприятном "ярлыке" страны
Стражи правопорядка встретили в Москве оскорбившего русских комика
На смену дельта-COVID идёт штамм лямбда
"Люблинский треугольник": к защите от "агрессивных соседей" готовы
Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой, но поняла это не сразу
Советник Эрдогана рассказал про яблоки, груши и поставки оружия на Украину
Премьер Пакистана назвал единственно возможный путь для мира в Афганистане

Айза рассказала о деталях ареста бывшего мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дмитрия Анохина задержали в Индонезии за попытку пересечь границу с поддельным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Его бывшая жена Айза убеждена, что арест экс-супруга — провокация.

Айза рассказала о деталях ареста бывшего мужа

Телеведущая Айза Анохина обеспокоена судьбой бывшего супруга Дмитрия Анохина, которого вместе с подругой Еленой Мух отправили в места заключения в Индонезии.

Туристов обвиняют в подделке результатов ПЦР-тестов.

Айза считает, что Анохина арестовали несправедливо, так как он не подделывал результаты теста на "ковид". Виновником преступления, по мнению женщины, является человек, который ввёл в заблуждение её экс-супруга, предоставив поддельные результаты анализов биоматериалов.

В руках индонезийских властей Дмитрий и Елена находятся уже с марта месяца. С ними невозможно связаться.

"Их держат в очень плохих условиях. Прожив семь лет в Индонезии, я никогда не знала, что там процветает расизм. Когда ты приезжаешь как турист, они тебя любят, уважают, но в тюрьме тебе достается по полной. Ситуация, конечно, страшная", — цитирует слова знаменитости Пятый канал.

Айза уверена, что Анохина и его спутницу не отпустят, пока за них не заплатят, так как в стране, по её словам, процветает коррупция. Сумму, которую запросили индонезийцы, огромна.

"От Дмитрия и Елены отказались несколько адвокатов. У них было несколько судов, и последний прошел вообще без адвоката, что в принципе является незаконным. Незаконно их содержание в тюрьме, так как они не подделывали справки!" — уверена светская львица.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Разные люди. Гость программы Дмитрий Анохин (2 декабря 2019 года)
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Айза рассказала о деталях ареста бывшего мужа
Митинг "с огоньком": в литовской деревне не хотят "соседства" с беженцами
Больной Борис Моисеев озвучил имя своей наследницы
Экс-президент Грузии рассказал о неприятном "ярлыке" страны
Стражи правопорядка встретили в Москве оскорбившего русских комика
На смену дельта-COVID идёт штамм лямбда
"Люблинский треугольник": к защите от "агрессивных соседей" готовы
Канадка Макнил стала олимпийской чемпионкой, но поняла это не сразу
Советник Эрдогана рассказал про яблоки, груши и поставки оружия на Украину
Премьер Пакистана назвал единственно возможный путь для мира в Афганистане
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Православие
РПЦ на Украине — сила, в России — нет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников