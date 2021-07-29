Дмитрия Анохина задержали в Индонезии за попытку пересечь границу с поддельным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Его бывшая жена Айза убеждена, что арест экс-супруга — провокация.
Телеведущая Айза Анохина обеспокоена судьбой бывшего супруга Дмитрия Анохина, которого вместе с подругой Еленой Мух отправили в места заключения в Индонезии.
Туристов обвиняют в подделке результатов ПЦР-тестов.
Айза считает, что Анохина арестовали несправедливо, так как он не подделывал результаты теста на "ковид". Виновником преступления, по мнению женщины, является человек, который ввёл в заблуждение её экс-супруга, предоставив поддельные результаты анализов биоматериалов.
В руках индонезийских властей Дмитрий и Елена находятся уже с марта месяца. С ними невозможно связаться.
"Их держат в очень плохих условиях. Прожив семь лет в Индонезии, я никогда не знала, что там процветает расизм. Когда ты приезжаешь как турист, они тебя любят, уважают, но в тюрьме тебе достается по полной. Ситуация, конечно, страшная", — цитирует слова знаменитости Пятый канал.
Айза уверена, что Анохина и его спутницу не отпустят, пока за них не заплатят, так как в стране, по её словам, процветает коррупция. Сумму, которую запросили индонезийцы, огромна.
"От Дмитрия и Елены отказались несколько адвокатов. У них было несколько судов, и последний прошел вообще без адвоката, что в принципе является незаконным. Незаконно их содержание в тюрьме, так как они не подделывали справки!" — уверена светская львица.
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