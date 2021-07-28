EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России могут появиться женские вагоны в трамваях и метро
Зеленский уволил ещё двоих высокопоставленных военных
Диетолог оценила роль мяса в развитии организма ребёнка
Преобразившаяся дочь Успенской ответила на обвинения в пластике
Президент США провёл встречу с "президентом Светой" в Белом доме
Политолог: Парламенту Санкт-Петербурга очень важно обновление
Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи
Психолог рассказал, как справиться со страхом перед уколами
Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США

Шакира может сесть на скамью подсудимых в Испании

Шоу-бизнес » Зарубежный

Согласно испанскому законодательству, колумбийская певица Шакира задолжала казне пиренейского королевства 14,5 миллионов евро в виде неуплаченных налогов.

Шакира может сесть на скамью подсудимых в Испании

В скандальные истории с неуплатой налогов периодически попадают не только бизнесмены и гангстеры, но и знаменитые спортсмены, и звёзды шоу-бизнеса, и модные кутюрье. На этот раз претензии возникли у испанской Фемиды к колумбийской певице Шакире.

Следствие, длившееся в течение трёх лет, сочло достаточными собранные данные для предъявления артистке обвинений по шести эпизодам неуплаты налогов в 2012–2014 годах. В это время Шакира жила в Барселоне вместе с испанским футболистом Жераром Пике. А по испанским законам проживший на территории страны более шести месяцев автоматически становится её налоговым резидентом. То есть — обязан платить налоги, даже если зарабатывает деньги за рубежом. Изучив материалы, прокуратура пришла к выводу, что Шакира не уплатила в общей сложности 14,5 млн евро налогов.

"На данном этапе уголовного процесса речь идёт только о выяснении наличия признаков преступления, а не о "выяснении вины или невиновности" Шакиры. Позиции налоговой службы и защиты певицы диаметрально противоположны, но только на устном слушании можно будет решить, кто прав", — пояснил судья, удовлетворивший доводы обвинения.

У Шакиры нет иного выхода кроме как пойти на сделку со следствием, чтобы избежать тюремного заключения, делает вывод El Pais. Певица входит в число самых продаваемых исполнителей всех времён. На "Аллее славы" в Лос-Анджелесе у неё есть персональная звезда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Shakira - Don't Wait Up (Official Video)
Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Умер Олег Бакланов — экс-министр космической отрасли и последний участник ГКЧП
В России могут появиться женские вагоны в трамваях и метро
Зеленский уволил ещё двоих высокопоставленных военных
Диетолог оценила роль мяса в развитии организма ребёнка
Преобразившаяся дочь Успенской ответила на обвинения в пластике
Президент США провёл встречу с "президентом Светой" в Белом доме
Политолог: Парламенту Санкт-Петербурга очень важно обновление
Где на Руси жить хорошо, но дорого, выяснили социологи
Психолог рассказал, как справиться со страхом перед уколами
Елена Малышева похвасталась шикарным домом в США
Популярное
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской

Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.

Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Российский шоу-бизнес
Пригожин не желает вступаться за сына Валерии в суде
Политика. Новости и аналитика
"Мы дома, и это наш выбор": крымские татары обратились к властям Турции
Мир. Новости мира
"Наши доказательства не на бумаге": Зеленский ответил на статью Путина
Любовь Степушова РПЦ на Украине — сила, в России — нет Любовь Степушова Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Новости Украины
Трое из погибших в разбившемся на Украине самолёте оказались гражданами США
Политика. Новости и аналитика
Украина уже сделала Крым для России "чемоданом без ручки". Что будет дальше
Байден уверен: Путин опасен, потому что "у него большие проблемы"
Мир. Новости мира
Байден уверен: Путин опасен, потому что "у него большие проблемы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников