Шакира может сесть на скамью подсудимых в Испании

Согласно испанскому законодательству, колумбийская певица Шакира задолжала казне пиренейского королевства 14,5 миллионов евро в виде неуплаченных налогов.

В скандальные истории с неуплатой налогов периодически попадают не только бизнесмены и гангстеры, но и знаменитые спортсмены, и звёзды шоу-бизнеса, и модные кутюрье. На этот раз претензии возникли у испанской Фемиды к колумбийской певице Шакире.

Следствие, длившееся в течение трёх лет, сочло достаточными собранные данные для предъявления артистке обвинений по шести эпизодам неуплаты налогов в 2012–2014 годах. В это время Шакира жила в Барселоне вместе с испанским футболистом Жераром Пике. А по испанским законам проживший на территории страны более шести месяцев автоматически становится её налоговым резидентом. То есть — обязан платить налоги, даже если зарабатывает деньги за рубежом. Изучив материалы, прокуратура пришла к выводу, что Шакира не уплатила в общей сложности 14,5 млн евро налогов.

"На данном этапе уголовного процесса речь идёт только о выяснении наличия признаков преступления, а не о "выяснении вины или невиновности" Шакиры. Позиции налоговой службы и защиты певицы диаметрально противоположны, но только на устном слушании можно будет решить, кто прав", — пояснил судья, удовлетворивший доводы обвинения.

У Шакиры нет иного выхода кроме как пойти на сделку со следствием, чтобы избежать тюремного заключения, делает вывод El Pais. Певица входит в число самых продаваемых исполнителей всех времён. На "Аллее славы" в Лос-Анджелесе у неё есть персональная звезда.

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