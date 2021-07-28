Сына Валерии подозревают в мошенничестве

Арсения Шульгина подозревают в финансовом мошенничестве. Сын певицы Валерии должен крупную сумму денег своему бывшему бизнес-партнеру.

Назар Назаров, являющийся адвокатом потерпевшего, рассказал об этом в интервью "ЭГ".

"Мой доверитель заключил с Шульгиным договор 7 июля прошлого года и заплатил по нему 1 млн 600 тыс. руб. Шульгин должен был до 7 августа поставить мундштуки на 1 млн 300 тыс. И лишь к ноябрю — декабрю еле-еле поставил на 400 тыс. А с остальной частью товара начал, извиняюсь за выражение, динамить клиента", — цитирует его Rambler.

По словам адвоката, в 2020 году подозреваемый рекламировал мундштуки для кальянов Candy Smoke, продавая право на эксклюзивную торговлю в регионах. По мнению Назара Назарова, под видом лицензионного договора франшизы был заключен договор поставки.

После заключения сделки Арсений Шульгин нарушил сроки поставки мундштуков почти на полгода. Среди потерпевших оказался некто Прохоров, который обратился за защитой своих прав в суд.

Мосгорсуд удовлетворил требования истца, обязав сына Валерии выплатить 1 миллион 170 тысяч рублей.

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