Гальцев признал внебрачного сына и нашёл ему работу

Звезда "Аншлага" Юрий Гальцев рассказал историю о том, как некая женщина пришла к нему в театр и напомнила ему о ночном купании в городе Елабуге почти сорокалетней давности. Итогом тех давних событий стало появление на свет мальчика по имени Пётр. Гальцев, несмотря на то что воспоминания о давнем романе почти стёрлись из его памяти, сына признал и позаботился о судьбе наследника.

60-летний юморист опубликовал видео в своём Instagram-аккаунте, где он в обнимку с незаконнорожденным сыном поведал аудитории свою историю.

Сыну артиста стукнуло уже 38 лет. Хотя наследник уже взрослый, Гальцев собирается принять в участие в судьбе парня самое живое участие. Он уже подыскал отпрыску работу.

Подписчики поспешили поздравлять Гальцева с воссоединением со своей кровиночкой.

"Если это не шутка, то так круто, радостное событие", — писали в Сети.

Впрочем, самых проницательных подписчиков Гальцев не смог обмануть своей невозмутимой серьёзностью. Фолловеры догадались, что артист разыграл перед ними представление в духе индийского кино.

"У него ещё близнец есть! Он не один! Их цыгане в детстве разлучили! Та дама вам не стала говорить. Я знаю её", — подыграли юмористу фолловеры.

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