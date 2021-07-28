Друг Шукшина рассказал о неверности Федосеевой в браке

Известный фотокорреспондент Анатолий Ковтун дружил с писателем и кинорежиссёром Василием Шукшиным. Он плыл с ним на теплоходе "Дунай", когда Василия Макаровича настигла смерть.

Спустя почти полвека кинооператор вспомнил о жизни человека, который уже стал классиком.

Ковтун негативно отозвался о вдове писателя Лидии Федосеевой-Шукшиной. Не очень жалует артистку и её последний супруг Бари Алибасов.

Звезда ТВ поведал, что Шукшин очень любил супругу, однако та не отвечала ему взаимностью.

Он объяснил, что Лидия Николаевна, будучи женой Шукшина, проявляла интерес к оператору Михаилу Аграновичу.

"Он пришел в дом Лидии Николаевны, будто в свой, спустя три дня после кончины Шукшина. Недавно мы вспоминали это с младшей дочерью Федосеевой — Ольгой, — цитирует слова Ковтуна "Экспресс-газета".

Не одобрил приятель Шукшина и то, что Лидия Николаевна рассказывала о покойном супруге непряглядные вещи, жалуясь, что тот бегал за ней с топором.

"Допускаю, что топор брал в руки и, возможно, даже замахнулся, но это был, вероятно, театральный жест, чтобы остановить супругу, которая начала гулять почти в открытую", — уверен Ковтун.

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