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Экс-супруга Айзы посадили за фиктивный ПЦР-тест

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Несмотря на все прежние разногласия с бывшим мужем, Айза очень переживает за судьбу отца своего ребёнка.

Экс-супруга Айзы посадили за фиктивный ПЦР-тест

Ранее сообщалось, что Дмитрия Анохина с его новой возлюбленной Еленой Мух задержали на границе Бали. Выяснилось, что для въезда на территорию иностранного государства Анохин воспользовался поддельным ПЦР-тестом на коронавирус.

Айза, узнав о случившимся, была уверена, что экс-супруг сумеет выкарабкаться из переделки, однако этого не произошло. Мужчину осудили и посадили в тюрьме в Индонезии.

Звезда ТВ и интернет Айза Долматова подтвердила информацию о тюремном заключении Анохина. Женщина обратилась к президенту Индонезии с просьбой проявить милосердие и отпустить Дмитрия Анохина на родину.

"Вы сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые и они нуждаются в материальной поддержке, поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей", — сказала Айза в на своём YouTube-канале.

К просьбе присоединились и 11-летний сын Айзы от рэпера Гуфа и 4-летний наследник Анохина Элвис. Мальчики на видео называли Дмитрия папой.

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Бывший муж Айзы Дмитрий Анохин получил тюремный срок в Индонезии за подделку ПЦР-теста.
Автор: Елена Былкина
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