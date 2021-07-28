Экс-супруга Айзы посадили за фиктивный ПЦР-тест

Несмотря на все прежние разногласия с бывшим мужем, Айза очень переживает за судьбу отца своего ребёнка.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Анохина с его новой возлюбленной Еленой Мух задержали на границе Бали. Выяснилось, что для въезда на территорию иностранного государства Анохин воспользовался поддельным ПЦР-тестом на коронавирус.

Айза, узнав о случившимся, была уверена, что экс-супруг сумеет выкарабкаться из переделки, однако этого не произошло. Мужчину осудили и посадили в тюрьме в Индонезии.

Звезда ТВ и интернет Айза Долматова подтвердила информацию о тюремном заключении Анохина. Женщина обратилась к президенту Индонезии с просьбой проявить милосердие и отпустить Дмитрия Анохина на родину.

"Вы сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые и они нуждаются в материальной поддержке, поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей", — сказала Айза в на своём YouTube-канале.

К просьбе присоединились и 11-летний сын Айзы от рэпера Гуфа и 4-летний наследник Анохина Элвис. Мальчики на видео называли Дмитрия папой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.