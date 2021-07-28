Безбородова заявила в полицию на семилетнего сына Пьехи

Супруга футбольного арбитра Ирина Безбородова, которую обвиняют в избиении семилетнего наследника Стаса Пьехи, нанесла ответный удар семье артиста.

Юрист, представляющий интересы семьи Стаса Пьехи Сергей Жорин, раскрыл намерение Ирины Безбородовой возбудить дело против семилетнего Пети уголовное дело.

Об этом юрист написал в своем Telegram-канале.

"Абсурдная ситуация"

Скандальная история получила новое неожиданное продолжение. Началось всё с того, что Безбородова, проживающая по соседству с семьёй наследника Пьехи, запретила Пете общаться со своими детьми. Ребёнок, раздосадованный этим обстоятельством, повредил карандашом надувной бассейн семьи футбольного судьи.

"Безбородова уверена, что маленький Петя непременно должен быть привлечён к уголовной ответственности за порчу бассейна. Об этом она сообщила в заявлении и отнесла в полицию", — написал Жорин в своем Telegram-канале.

Юрист назвал ситуацию абсурдной. Его очень удивляет то, что жену арбитра заботит лишь бассейн, который, по словам юриста, благополучно восстановлен и эксплуатируется.

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