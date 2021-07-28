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Хабиб Нурмагомедов опередил Моргенштерна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Журнал "Forbes" представил своим читателям рейтинг самых успешных звёзд России. Его возглавил  спортсмен, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов опередил Моргенштерна

Позицию каждой звезды определял не только уровень её дохода за прошлый год. Составители рейтинга учитывали и количество упоминаний в средствах массовой информации и соцсетях при вбивании поисковых запросов в сервисах "Яндекс" и Google. Также на позицию в рейтинге влияли количество подписчиков в Instagram и на YouTube.

Так,  версии Forbes,  за 12 месяцев прошлого года  Хабиб увеличил свой доход на $12 млн. Также спортсмена  поддерживают  29,7 миллиона подписчиков в Instagram.  Он имеет и большое количество упоминаний в прессе. Ранее Pravda.ru сообщала, что Рамзан Кадыров раскритиковал  Нурмагомедов за отсутствие флага России во время боёв.

"Серебро" рейтинга Forbes  завоевал  музыкальный исполнитель  Моргенштерн. Его материальное благополучие   в прошлом году было несколько ниже, чем у Хабиба. Рэпер заработал $7,4 млн. "Бронза" рейтинга  у светской львицы Ольги Бузовой, чей доход составил $3,3 млн.

В десятку успешных попали певцы Баста, Тимати, Сергей Шнуров,  звезда отечественного шоу-бизнеса Полина Гагарина, спортсмены Александр Овечкин и  Артем Дзюба, а также телеведущая Ксения Собчак.

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