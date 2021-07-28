Эротическая поза Бузовой позабавила фолловеров

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова сейчас отдыхает в Греции. Звезда без устали шлёт жаркие приветы с родины древних эллинов. Попытки блондинки казаться "секси" не всегда встречают адекватную реакцию подписчиков.

Ольга Бузова

35-летняя звезда ТВ и интернета Ольга Бузова похвасталась, что приехала в город своей мечты — Афины.

"Я в Греции, но место моей мечты будет только завтра. Вы знаете, какая я любознательная, и я не могла не прилететь в Афины, чтобы узнать этот город. Сейчас спорт, а потом меня ждет экскурсия", — написал Ольга в Instagram.

Знаменитость не устаёт позировать для поклонников в соблазнительных позах. Длинноволосая кудрявая красотка сфотографировалась на балконе в нежно-розовом шёлковом халате, эротично оголив часть пятой точки.

Ольга Бузова

Именно эта часть фигуры Ольги приковала к себе взгляды подписчиков.

"Это же надо халат выше булок задрать!"; "Могла бы сразу голой на балкон выйти", — комментировали фото Бузовой язвительные подписчики.

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