Экс-редактор Vogue не одобрила стиль Рудковской и Миногаровой

Бывший главный редактор французского Vogue Карин Ройтфельд с подачи Ксении Собчак дала свою экспертную оценку стилю российских звёзд. Карин выразила надежду, что знаменитости, которых она раскритиковала, не возненавидят её.

Собчак устроила с помощью Ройтфельд своеобразный конкурс среди блистательных женщин российского шоу-бизнеса.

Экс-редактор Vogue согласилась оценить вкус отечественных знаменитостей.

Собчак показала Карин фотографии Светланы Бондарчук, Ренаты Литвиновой, Надежды Оболенцевой, Яны Рудковской, Марии Миногаровой и Паулины Андреевой.

С первых же секунд эксперту приглянулся имидж Паулины Андреевой, так как та напомнила ей француженку.

Фавориткой Ройтфельд стала также Рената Литвинова, а вот к нарядам Рудковской и Миногаровой у стилиста возникли вопросы.

"Такой наряд был бы актуален на гала-вечере, а не как торжественный образ. У нее отличная фигура, и ее надо подчеркивать, а не думать о необычных нарядах, которые к тому же скрывают все прелести. Мне не нравится. Если честно, по ним обеим плачет стилист", — отметила эксперт, разбирая наряды Рудковской и Миногаровой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.