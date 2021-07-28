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Ани Лорак в мини-бикини заподозрили в пластике груди

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Ани Лорак продемонстрировала сногсшибательную фигуру в купальнике. Подписчики решили, что над внешностью артистки поработали пластические хирурги.

Ани Лорак
Ани Лорак

Ани Лорак находится в отличной физической форме. 42-летняя артистка сейчас отдыхает в Турции в пятизвёздочном отеле на берегу Эгейского моря.

Отдых на жарком курорте предоставил Ани возможность продемонстрировать себя во всей красе.

Загорелая певица сфотографировалась на краю голубого бассейна. Артистка затмила собой красивый антураж живописного курорта.

Фолловеры были поражены красотой бюста певицы. Грудь Лорак напоминает два упругих мяча. Недоверчивая публика даже заподозрила, что певица прибегла к пластике груди.

Ани Лорак
Ани Лорак

"Когда грудь успели увеличить? Не успеешь следить за новостями";

"Явно пластика";

"Отличные мячи";

"У нее она каждый раз разного размера", — пишут в Сети.

Певица ничего не ответила на нападки хейтеров. Ани Лорак философски относится к жизни, убеждённая в том, что красивый внутренний мир может компенсировать внешние недостатки.

"Я поняла, что настоящее чувство любви, привязанности и счастья не зависят от трех "В": веса, возраста и внешности", — говорила Лорак в одном из интервью.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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