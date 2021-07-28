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Миро высмеяла бегство молодого мужа от Седоковой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее в прессе появилась информация о том, что муж-баскетболист "сбежал" от бывшей солистки группы "ВИА Гра" в Америку.

Миро высмеяла бегство молодого мужа от Седоковой

Острая на язык блогер Елена Миро уверена, что певицу ждёт скорый развод с супругом, который значительно её моложе.

Язвительный звёздный обозреватель не смогла пройти мимо новости о том, что экс-солистке группы "ВИА Гра" грозит прожить некоторое время в одиночестве.

"Я не думаю, что заголовки в СМИ правильно описывают происходящее. Муж не сбежал, конечно, ни в какую Америку, а отправлен женой на поиск работы. Вот только большая ошибка Анечки в том, что она сама с ним не полетела. И на старуху бывает проруха, как говорится", — пишет Миро.

Блогер предполагает, что в США 29-летний спортсмен найдёт замену русской жене. Она даже назвала срок возможной измены Тиммы. Миро считает, что через пару недель молодой мужчина найдёт утешение в объятиях молодой красотки.

"Не скажу, что там он сразу найдет себе другую — возможно, не сразу, а через пару-тройку недель увидит, что жизнь не крутится только лишь вокруг одного баскетбольного мяча… Чем закончится смена в спортивном лагере для Яниса? Про баскетбол не скажу, но вот в личном плане всё, скорее всего, изменится. Ну, знаете, что там пионеры в лагерях творят без присмотра?" — пишет скандально известный блогер.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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