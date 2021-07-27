На Филиппа Киркорова в центре Нью-Йорка "напал" огромный питон

Филипп Киркоров оставил своих детей отдыхать в Греции, а сам вылетел в США для решения рабочих вопросов. Сейчас певец находится в Нью-Йорке. Командировка певца не обошлась без происшествий.

На своей странице в Instagram артист опубликовал видео, в котором рассказал своим подписчикам о том, что на него напали на улице.

Киркоров прогуливался и снимал сторис, а в этом время на его плече внезапно оказался огромный питон. От неожиданности артист закричал и попытался отойти от змеи. Оказалось, что "нападение" — дело рук одного из аниматоров, который гулял по улицам города и предлагал сфотографироваться с рептилией, сообщает издание "Дни.ру".

Поклонников рассмешила реакция артиста, а некоторые признались, что тоже бы очень испугались, если бы оказались на его месте.

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