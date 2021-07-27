Юлия Проскурякова сделала короткую стрижку

Юлия Проскурякова кардинально сменила имидж. Певица сделала новую причёску. Фото, на котором она запечатлена с каре, Проскурякова опубликовала на своей странице в Instagram.

"Как же классно иногда поменять прическу. Новое настроение, самочувствие, укладка! Это так круто… увидеть себя другой!", — подписала снимок певица.

Раньше Юлия носила только длинные волосы. Фолловеры привыкли, что она ходит с выпрямленными прядями, либо делает крупные локоны. Подписчики прокомментировали новый образ супруги Игоря Николаева.

"С длинными было лучше", "Юлечка, Вы мне нравитесь любая, красавица, лишь бы Вам было комфортно!" "Милая и обаятельная и без преображения, хотя с прежними волосами можно было под ваш типаж и круче сделать. Мастер — на троечку, не зацепило. По-моему, вас обманули", — написали они.

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