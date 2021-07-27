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Фильм одного из учеников Сокурова заметили за границей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Картина под названием "Мама, я дома" режиссёра и ученика Александра Сокурова Владимира Битокова пополнила программу Венецианского кинофестиваля.

Фильм одного из учеников Сокурова заметили за границей

В России появилось новое поколение режиссёров, которых принято называть мэтрами. В Нижнем Новгороде, например, установили мемориальную доску режиссёру Алексею Балабанову.

Это не первый случай, когда ученики Сокурова добиваются успеха и признания на международной арене.

Ранее другой последователь Сокурова "засветился" в Каннах.

"Сокуров вообще совершил такой духовный подвиг, когда он поехал в регион, который живет по личностным, по родовым законам традиции, обряда, то есть в Чечню. И подтянул, получается, весь окружающий регион. Создал из них школу, из которой вышли совершенно замечательные люди", — цитирует слова кинокритика Александра Шпагина "360".

Эксперт уверен, что нужно поддерживать преемственность поколений режиссёров.

"И пока ни один из его учеников не сделал ни одной неудачной картины. Есть хуже или лучше, а есть просто блистательные. Например, "Теснота" и "Дылда" Балагова. И остальные сделали очень культурные работы, очень тонкие, изящные. Думаю, сделают и еще. И в этом огромная заслуга мастера, я это понимаю", — отметил Шпагин.

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Автор: Елена Былкина
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