Супруг Аллы Пугачёвой продемонстрировал диковинную штуку, незаменимую в хозяйстве.
Мир быстро приспосабливается к современным условиям. Доказано, что телефон является рассадником инфекции. На экране мобильника скапливаются вредоносные бактерии и вирусы.
В прогрессивных странах уже придумали, как позаботиться о чистоте современного средства связи.
С плодами технического прогресса интерне-аудитории познакомил Максим Галкин.
Супруг Примадонны лично подивился новому изобретению, которое он увидел в какой-то развитой восточной стране.
"О как! При общественном умывальнике устройство для дезинфекции айфона", — написал Галкин под своим видео.
Некий азиат прежде чем вымыть руки опускает айфон в специальный проём. После этого телефон извлекается оттуда свободный от всех вредоносных бактерий и вирусов.
Фолловеров видео позабавило, и они начали делать свои предположения о предназначении современного устройства.
"Пока он там руки намывает, с его телефона уже скачали всю информацию", — писали под постом Галкина подписчики.
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