Галкин показал чудо-раковину с отделением для айфона

Супруг Аллы Пугачёвой продемонстрировал диковинную штуку, незаменимую в хозяйстве.

Мир быстро приспосабливается к современным условиям. Доказано, что телефон является рассадником инфекции. На экране мобильника скапливаются вредоносные бактерии и вирусы.

В прогрессивных странах уже придумали, как позаботиться о чистоте современного средства связи.

С плодами технического прогресса интерне-аудитории познакомил Максим Галкин.

Супруг Примадонны лично подивился новому изобретению, которое он увидел в какой-то развитой восточной стране.

"О как! При общественном умывальнике устройство для дезинфекции айфона", — написал Галкин под своим видео.

Некий азиат прежде чем вымыть руки опускает айфон в специальный проём. После этого телефон извлекается оттуда свободный от всех вредоносных бактерий и вирусов.

Фолловеров видео позабавило, и они начали делать свои предположения о предназначении современного устройства.

"Пока он там руки намывает, с его телефона уже скачали всю информацию", — писали под постом Галкина подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.