Ширвиндт показал очень странный общественный туалет

Михаил Ширвиндт сейчас путешествует по Астраханской области. Нужда заставила его посетить придорожный туалет. Телеведущий снял захватывающее видео о том, что он увидел в туалете возле бензозаправки.

Михаила Ширвиндта не остановила вывеска на двери о том, что туалет не работает. Он скоро понял, что его обманули, а туалет на самом деле исправен.

"Дорожные истории или Почему не работает туалет", — написал под видео звезда ТВ.

Вместо ожидаемого неприглядного содержимого общественной уборной, подписчики артиста увидели весьма трогательную и умилительную картину.

Оказалось, что сотрудники бензоколонки предпочли объявить туалет неработающим, так как в нём окотилась кошка.

Рыжая мурлыка расположилась в коробке с четырьмя новорождёнными рыжими котятами.

Фолловеров данная история позабавила.

"Ради такого можно и потерпеть", — комментировали видео в Сети.

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