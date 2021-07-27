Михаил Ширвиндт сейчас путешествует по Астраханской области. Нужда заставила его посетить придорожный туалет. Телеведущий снял захватывающее видео о том, что он увидел в туалете возле бензозаправки.
Михаила Ширвиндта не остановила вывеска на двери о том, что туалет не работает. Он скоро понял, что его обманули, а туалет на самом деле исправен.
"Дорожные истории или Почему не работает туалет", — написал под видео звезда ТВ.
Вместо ожидаемого неприглядного содержимого общественной уборной, подписчики артиста увидели весьма трогательную и умилительную картину.
Оказалось, что сотрудники бензоколонки предпочли объявить туалет неработающим, так как в нём окотилась кошка.
Рыжая мурлыка расположилась в коробке с четырьмя новорождёнными рыжими котятами.
Фолловеров данная история позабавила.
"Ради такого можно и потерпеть", — комментировали видео в Сети.
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