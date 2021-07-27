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Садальский опубликовал выступление Зеленского о любви к Гитлеру

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский разместил в своём Instagram запись с речью Зеленского, которая хорошо характеризует болезнь современного общества.

Садальский опубликовал выступление Зеленского о любви к Гитлеру

Артист разместил в своём микроблоге запись юмористического монолога, который Зеленский произносил до своего президентского поста.

Речь будущего лидера Незалежной представляет собой квинтэссенцию всего, что пропагандисты склонны приписывать украинского народу.

Зеленский объясняет, что он вступил в ряды бандеровцов, чтобы отбирать имущество у русских, он просит родных прислать ему сочинение Гитлера, так как у них на родине книга пользуется огромным спросом. Вместо зарядки он "зигует", а его окружают исключительно американские наёмники, которые зополонили страну. Он также сообщает, что женился на Вадике, так как в Европе так принято.

"Було б смішно, якби не було так сумно", — подписал Садальский видео на украинском языке, что в переводе означает "Было бы смешно, если бы не было так грустно".

Подписчики поняли посыл Садальского.

"Это так наши СМИ рассказывают об Украине. Смешно, но грустно", — писали фолловеры под видео.

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