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Отец Фриске объяснил, зачем Шепелев показал лицо сына

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Владимир Фриске очень негативно относится к бывшему зятю. Отец, потерявший дочь, высказал своё предположение по поводу того, с какой целью Шепелев опубликовал фотографию наследника Жанны Фриске в социальных сетях.

Отец Фриске объяснил, зачем Шепелев показал лицо сына

Дмитрий Шепелев напомнил о себе СМИ, разместив фото лица сына крупным планом. До этого телеведущий тщательно скрывал мальчика от посторонних глаз. Объяснил это Дмитрий тем, что, по его мнению, ребёнок больше не нуждается в защите, так как стал самостоятельной личностью.

Дедушка Платона Владимир Фриске много лет был лишён возможности общаться с внуком. Фото мальчика пробудило в нём горькие чувства, связанные с разлукой с наследником покойной дочери.

Мужчина убеждён, что Шепелев преследует корыстные цели. Он рассказал неприятную историю из прошлого. Владимир подозревает, что бывший зять намерен зарабатывать на сыне.

"Этого следовало ожидать, только я не знал, когда это будет, потому что он делал это раньше с Жанной, когда деньги зарабатывал на больной — продавал фотографии. Я всем говорил, но все почему-то мимо ушей пропустили. У меня есть люди, которые в СМИ работают. Сказали, что он продал фото Платона. Он мерзкий до опупения, мерзости его нет предела", — цитирует слова дедушки Платона News. ru.

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Как живет сын Жанны Фриске? Шепелев действительно тиран?
Автор: Елена Былкина
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