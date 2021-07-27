Алеся Кафельникова рассекретила пол своего малыша

Дочь знаменитого теннисиста и модель стала мамой в начале июля, однако она почти месяц утаивала подробности, связанные с родами и появлением на свет своего первенца.

Теперь Алеся решила поделиться своей радостью с подписчиками в Instagram.

Новоиспечённая мама поведала, что у неё родилась прелестная девочка. Ребёнку дали экзотическое имя Киара.

Роды молодая мать воспринимает как необычный и интересный опыт. Роды не устрашили Алесю, которая призналась, что любит необычные ощущения.

"За 6 часов. Всё хорошо. Можно повторить даже. Я ждала и хотела новых ощущений. Тем более, я люблю пострадать и когда мне больно", — призналась Кафельникова в своём микроблоге.

22-летняя модели объяснила, что роль матери ей очень нравится, так как она всегда мечтала о ребёнке.

Алеся призналась, что за время беременности набрала 16 килограммов. В короткие сроки она сумела скинуть лишний вес. Она уже распрощалась с 12 килограммами и намерена вернуться в прежнюю форму с помощью массажа.

Кафельникова отлично выглядит и уже продемонстрировала свою идеальную фигуру, явившись на светское мероприятие в обтягивающем платье.

Весной Алеся вышла замуж за бывшего жениха Светланы Ходченковой бизнесмена Георгия Петришина, взяв фамилию мужа. Дочка Алеси носит фамилию Петришина.

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