Бузова оплатила отцу услуги стоматолога после упрёков подписчиков

Звезду "Дома-2" Ольгу Бузову ранее очень задели комментарии сетевых критиков, которые заметили, что у отца звезды имеются проблемы с зубами.

В феврале 2021 года Ольга Бузова с пафосом отпраздновала своё 35-летие.

Поющая ведущая организовала шикарную вечеринку, на которой были и родственники Ольги.

От взглядов любопытных не ускользнуло, что улыбка отца Ольги, Игоря Бузова, далека от совершенства.

Хейтеры не упустили случая пристыдить звезду за равнодушие к родителю. Писали, что с её миллионами знаменитость могла бы оплатить отцу услуги стоматолога.

Красавец с шикарной улыбкой

Подобные упрёки очень обидели звезду. Бузова ответила недоброжелательно настроенным подписчикам.

"Папа — взрослый человек. Его сложно было уговорить вообще пойти к стоматологу и зубному. Я не снимаю это в сторис потому, что плачу за всё это. Я не должна отчитываться перед вами, что папа вырвал один зуб, потом второй", — отметила звезда.

Через полгода Ольга ненавязчиво отчиталась о результатах проделанной стоматологической работы на зубами отца.

Она сделала с отцом селфи, показав его ровные белые зубы.

"Ты у меня такой красавец с шикарной улыбкой", — подписала фото Ольга, намекнув, что мужчине вставили новые идеальные зубы.

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