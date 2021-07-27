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Миро высказалась о браке Федункив с молодым итальянцем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Лена Миро, которая отличается резкими высказываниями, изменила себе и написала непривычный для её стиля "пост доброты".

Миро высказалась о браке Федункив с молодым итальянцем

Лена Миро не смогла оставить без своего внимания известие о том, что 49-летняя актриса Марина Федункив вышла замуж за 37-летнего итальянца Стефано Маджи.

Личная жизнь звезды сериала "Реальные пацаны" складывалась ранее весьма трагично. Женщина вышла замуж за наркозависимого и долгие годы пыталась спасти супруга от гибельного пути. Ей это не удалось, но она до сих пор помогает своему непутёвому экс-супругу.

Лена Миро пожелала Марине Федункив счастья, назвав свою публикацию "постом доброты".

Блогер подметила, что рядом с новым избранником артистка выглядит счастливой, в то время как на снимке с бывшем мужем в глазах комедийной артистки Миро увидела "много боли".

"Пока одни девки, вроде Полинки Дибровой, тратят молодость и красоту на обеспеченных пенсионеров, а другие выходят замуж за амбициозных оладушков-режиссеров, которые в свои преклонные 46 лет до сих пор считаются подающими надежды, несмотря на помощь свекрови-сенатора, Маринка сочеталась браком с красивым, молодым и состоявшимся мужиком. Ну, что я могу сказать: значит ей было что ему предложить. Значит ему было, что предложить ей, и она, что самое главное, разрешила себе это взять!" — выразила блогер своё мнение.

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