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Пышногрудую Пегову расткритиковали за промах с нарядом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Подписчикам показалось, что ажурное платье актрисы Ирины Пеговой уж слишком ей мало.

Пышногрудую Пегову расткритиковали за промах с нарядом

Артистка пришла в коротком белом платье на открытие памятной доски Алексея Балабанова в Нижнем Новгороде.

Там проходит фестиваль нового российского кино "Горький fest", и многие артисты направились в Нижний.

"Почему в Нижнем?" — спросите вы. Да потому, что Алексей Октябринович (оказывается) закончил институт иностранных дел, ныне Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н. А. Добролюбова (НГЛУ), где учился на переводчика!" — объяснила Пегова под фото в своём Instagram-аккаунте.

Фолловеры обратили внимание на наряд актрисы. Многим он показался не вполне удачным из-за того, что платье просто сковало женщину с пышным бюстом.

Фанаты Пеговой попытались по-доброму объяснить талантливой актрисе, что она прогадала с выбором платья.

"Платье маловато";

"Ирочка, не ваш фасон, извините";

"Как вы мне нравитесь, но нельзя же такое платье надевать, при вашей фигуре";

"Обожаю вас, но наряд этот вас, мягко сказать, портит. И обувь тяжеловата для такого платья. Извините. Хочется всегда вас видеть на высоте", — комментировали снимок Пеговой в Сети.

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