Мамаева пожаловалась на стеснённые жилищные условия после развода

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана рассказала, что после развода вынуждена ютиться с детьми на 48 квадратные метрах.

Семейный скандал спортсмена с супругой развивался на глазах у публики. Уязвлённая изменой мужа Алана изливала свои эмоции на публике и даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Позже женщина опровергла информацию о попытках суицида.

Женщина решилась на развод, однако после расставания с состоятельным супругам её ждали трудности материального характера.

Бывшая модель рассказала в "сторис" в Instagram о своём неустроенном быте.

Она посетовала на то, что шкафов в её квартире нет (вещи висят на тонких металлических рейлах), а двое детей ютятся на кровати на утепленном балконе. У наследников футболиста, по словам Аланы, нет своих личных рабочих мест, как и отдельных кроватей.

Фолловеры поинтересовались у разведённой женщины, куда пропали еще две её собаки — Тося и Бося (Кабачок был на месте).

"48 метрах с двумя детьми, Кабачком и птицей. Еще, конечно, двух собак не хватает", — в раздражении ответила Алана.

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