Бузова оправдалась за свои неистовые пляски на вечеринке

Ранее звезда "Дома-2" Ольга Бузова ошарашила поклонников своими хореографическими выпадами. Знаменитость, по выражению наблюдателей, просто "растекалась" по полу. Ольга с размахом отпраздновала своё возвращение в Москву с Африканского континента.

Видео с "отжигом" Бузовой разместила в сторис Instagram Алеся Кафельникова.

Ольгу нападки хейтеров нисколько не смутили. Звезда привыкла к негативу в свой адрес. Она уверена, что в её поведении нет ничего постыдного.

Бузова опубликовала видеообращение, в котором объяснила, почему так эмоционально танцевала.

"Пока все обсуждают мои танцы, хочу пожелать всем также отдыхать, кайфовать, танцевать, как танцую я. Танцуйте так, как будто бы на вас никто не смотрит, не видит и не снимает", — отметила Ольга Бузова.

Видеоответ знаменитость записала тоже с элементами хореографии. Звезда слегка пританцовывала, разъясняя свою жизненную позицию.

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