Миро резко прокомментировала новость о выздоровлении МакSим

Блогер Лена Миро отметила, что новости о состоянии здоровья МакSим напоминают ей бразильский сериал.

Исполнительница хита "Знаешь ли ты" уже длительное время находится в медикаментозной коме. 38-летняя артистка дышит с помощью аппарата ИВЛ.

Представительница певицы обнадёжила поклонников Марины Абросимовой (настоящее имя артистки), отметив, что наметилась положительная динамика. Это даёт хорошие шансы на то, что молодая женщина справится с недугом.

Беспощадная блогер Лена Миро, известная своими резкими высказываниями, высмеяла публичные сообщения представительницы певицы.

"Директор певицы МакSим, целый месяц кричавшая, что никому нельзя верить, а информацию нужно получать только от нее, объявила, что смерть подопечной теперь отменяется. Еще вчера Максим чуть ли не хоронили, гадали, где похоронят, а сегодня есть факт — певица двигается", — написала Миро в своём ЖЖ.

Всё это напомнило блогеру рекламу клиники с современным оборудованием. Миро весьма раздосадовало то обстоятельство, что публику долгое время пугали неотвратимой гибелью певицы.

"Не могу никак вспомнить, где такое уже видела. Звезды болеют. Страдают. Умирают. Но потом оказывается, что и не умирают. Интересно, а кто вбрасывал в СМИ, что у пациентки отказывают все внутренности? Впрочем, чего зря строить догадки? Не померла Максим, ну и хорошо — как говорят в народе", — заключила блогер.

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