Стешу Маликову увидели в объятиях хоккеиста Капризова

Дочь певца Дмитрия Маликова давно заподозрили в романе со звездой НХЛ.

Кирилл Капризов

Наследница исполнителя Дмитрия Маликова Стефания была замечена в компании молодого хоккеиста Кирилла Капризова.

Парочку увидели в столице, когда молодые люди обнимались, гуляя на Большой Никитской.

Несмотря на совместные фотографии, никто из них не торопится подтверждать слухи о серьёзных отношениях.

Особенно любопытные интернет-пользователи провели настоящее расследование, сравнив снимки в Instagram-аккаунтах Стефании и Кирилла.

Среди снимков удалось обнаружить сходство, что подтверждает, что парочка не в первый раз проводит время вместе.

Ранее наследница певца рассталась с сыном миллиардера Владимира Груздева.

Капризов тоже является обеспеченным молодым человеком. Его успешная карьера позволила ему войти в состав американского клуба "Миннесота Уайлд".

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