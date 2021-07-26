Дочь певца Дмитрия Маликова давно заподозрили в романе со звездой НХЛ.
Наследница исполнителя Дмитрия Маликова Стефания была замечена в компании молодого хоккеиста Кирилла Капризова.
Парочку увидели в столице, когда молодые люди обнимались, гуляя на Большой Никитской.
Несмотря на совместные фотографии, никто из них не торопится подтверждать слухи о серьёзных отношениях.
Особенно любопытные интернет-пользователи провели настоящее расследование, сравнив снимки в Instagram-аккаунтах Стефании и Кирилла.
Среди снимков удалось обнаружить сходство, что подтверждает, что парочка не в первый раз проводит время вместе.
Ранее наследница певца рассталась с сыном миллиардера Владимира Груздева.
Капризов тоже является обеспеченным молодым человеком. Его успешная карьера позволила ему войти в состав американского клуба "Миннесота Уайлд".
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