В Сочи пытались украсть памятник "рыжему" из "Иванушек"

Рыжеволосый солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов удостоился памятника при жизни на своей малой родине. На монумент, однако, позарились недобросовестные граждане.

Памятник рыжему артисту, который установили в преддверии юбилея певца, получился очень жизнеутверждающим.

Монумент, установленный в центре курорта на Платановой аллее, назвали "Счастливчик" или "Мечтатель"

Скульптура в человеческий рост стоит на облаке славы, в руке исполнитель держит облачко с подсветкой, из которого в теплое время суток струится пар.

Работу профинансировали поклонники музыканта.

Сам певец благодушно отнёсся к такой почести.

Скульптура уже обрастает мифами. Есть мнение, что если потереть скульптуру, то успешный курортный роман будет обеспечен.

Андрей Григорьев-Аполлонов выступил с предложением продолжить традицию и поставить памятники Стасу Михайлову в Адлере, Михаилу Галустяну — в Завокзальном районе, а Григорию Лепсу — около гостиницы "Жемчужина".

Скульптура, однако, недолго просуществовала в Сочи. Злоумышленники попытались демонтировать памятник с целью кражи, однако только серьёзно повредили монумент.

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