Рыжеволосый солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов удостоился памятника при жизни на своей малой родине. На монумент, однако, позарились недобросовестные граждане.
Памятник рыжему артисту, который установили в преддверии юбилея певца, получился очень жизнеутверждающим.
Монумент, установленный в центре курорта на Платановой аллее, назвали "Счастливчик" или "Мечтатель"
Скульптура в человеческий рост стоит на облаке славы, в руке исполнитель держит облачко с подсветкой, из которого в теплое время суток струится пар.
Работу профинансировали поклонники музыканта.
Сам певец благодушно отнёсся к такой почести.
Скульптура уже обрастает мифами. Есть мнение, что если потереть скульптуру, то успешный курортный роман будет обеспечен.
Андрей Григорьев-Аполлонов выступил с предложением продолжить традицию и поставить памятники Стасу Михайлову в Адлере, Михаилу Галустяну — в Завокзальном районе, а Григорию Лепсу — около гостиницы "Жемчужина".
Скульптура, однако, недолго просуществовала в Сочи. Злоумышленники попытались демонтировать памятник с целью кражи, однако только серьёзно повредили монумент.
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