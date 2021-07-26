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Жаркая коллекция звёздных красоток в купальниках

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Знаменитости не упускают случая продемонстрировать фигуру. Пляжное фото — вполне легальный способ похвастаться своей хорошей формой. Глюкоза, Бузова, Ходченкова, Брежнева, Собчак и другие звёздные красотки активно публикуют в своих аккаунтах соблазнительный пляжный контент.

Вера Брежнева
Вера Брежнева

В Instagram-аккаунтах знаменитостей в летний сезон появляются снимки в купальниках. Звёзды пытаются продемонстрировать себя в лучшем свете, выбирая для себя наиболее удачные ракурсы.

Кто-то фотографируется во вполне целомудренных купальниках, а кто-то эпатирует публику очень экстравагантными бикини, которые лишь слегка прикрывают прелести знаменитостей.

Порадовала свою интернет-аудиторию певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова). Она предстала в образе невесты Маугли. Её купальник с "хищным" принтом впечатлил подписчиков своей смелой формой.

Певица Глюкоза
Певица Глюкоза

Ольга Бузова активно слала подписчикам жаркие приветы из Африки. Звезда "Дома-2" похвасталась своей пятой точкой в купальнике-невидимке. Фолловеры дружно решили, что знаменитость явно переусердствовала с фотошопом.

Ольга Бузова
Ольга Бузова
 
Ксения Собчак тоже не прочь показать свою стройную фигуру. Светская львица иронично отмечала, что всё лучшее у неё позади, намекая на то, что сзади она выглядит эффектнее. Впрочем, есть у Ксении и пляжные фото с "фасада". Недавно она примерила на себе образ девушки с веслом.
 
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Вера Брежнева сфотографировалась в закрытом сплошном купальнике, однако даже такой скромный снимок сильно взбудоражил поклонников певицы, которые забросали артистку восхищёнными комплиментами.
 
Вера Брежнева
Вера Брежнева
Светлана Ходченкова выбрала себе купальник в трендовом изумрудном свете. Её пляжное фото тоже выглядит вполне скромно.
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова

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Вера Брежнева в купальнике вызвала восторг в сети
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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