Жаркая коллекция звёздных красоток в купальниках

Знаменитости не упускают случая продемонстрировать фигуру. Пляжное фото — вполне легальный способ похвастаться своей хорошей формой. Глюкоза, Бузова, Ходченкова, Брежнева, Собчак и другие звёздные красотки активно публикуют в своих аккаунтах соблазнительный пляжный контент.

Вера Брежнева

В Instagram-аккаунтах знаменитостей в летний сезон появляются снимки в купальниках. Звёзды пытаются продемонстрировать себя в лучшем свете, выбирая для себя наиболее удачные ракурсы.

Кто-то фотографируется во вполне целомудренных купальниках, а кто-то эпатирует публику очень экстравагантными бикини, которые лишь слегка прикрывают прелести знаменитостей.

Порадовала свою интернет-аудиторию певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова). Она предстала в образе невесты Маугли. Её купальник с "хищным" принтом впечатлил подписчиков своей смелой формой.

Певица Глюкоза

Ольга Бузова активно слала подписчикам жаркие приветы из Африки. Звезда "Дома-2" похвасталась своей пятой точкой в купальнике-невидимке. Фолловеры дружно решили, что знаменитость явно переусердствовала с фотошопом.

Ольга Бузова Ксения Собчак тоже не прочь показать свою стройную фигуру. Светская львица иронично отмечала, что всё лучшее у неё позади, намекая на то, что сзади она выглядит эффектнее. Впрочем, есть у Ксении и пляжные фото с "фасада". Недавно она примерила на себе образ девушки с веслом. Ксения Собчак Вера Брежнева сфотографировалась в закрытом сплошном купальнике, однако даже такой скромный снимок сильно взбудоражил поклонников певицы, которые забросали артистку восхищёнными комплиментами. Вера Брежнева Светлана Ходченкова выбрала себе купальник в трендовом изумрудном свете. Её пляжное фото тоже выглядит вполне скромно.

Светлана Ходченкова

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.