Знаменитости не упускают случая продемонстрировать фигуру. Пляжное фото — вполне легальный способ похвастаться своей хорошей формой. Глюкоза, Бузова, Ходченкова, Брежнева, Собчак и другие звёздные красотки активно публикуют в своих аккаунтах соблазнительный пляжный контент.
В Instagram-аккаунтах знаменитостей в летний сезон появляются снимки в купальниках. Звёзды пытаются продемонстрировать себя в лучшем свете, выбирая для себя наиболее удачные ракурсы.
Кто-то фотографируется во вполне целомудренных купальниках, а кто-то эпатирует публику очень экстравагантными бикини, которые лишь слегка прикрывают прелести знаменитостей.
Порадовала свою интернет-аудиторию певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Ионова). Она предстала в образе невесты Маугли. Её купальник с "хищным" принтом впечатлил подписчиков своей смелой формой.
Ольга Бузова активно слала подписчикам жаркие приветы из Африки. Звезда "Дома-2" похвасталась своей пятой точкой в купальнике-невидимке. Фолловеры дружно решили, что знаменитость явно переусердствовала с фотошопом.
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