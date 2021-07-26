Врач прокомментировал слова Волочковой о вацинации и ВИЧ

Ранее бывшая прима Большого театра заявила, что избегает делать прививку от коронавируса, боясь заразиться ВИЧ-инфекцией.

Эпатажная балерина своим высказыванием подогрела страх и недоверие антипрививочников к вакцинации.

Кандидат медицинских наук объяснил, что доводы танцовщицы не имеют ничего общего с реальностью.

Медик уверен, что опасения Волочковой надуманы, так как ни одна из зарегистрированных на территории РФ прививка никак не может привести к ВИЧ-инфицированию.

"ВИЧ-инфекциями можно только заразиться. Это может произойти в случае попадания в организм непосредственно вируса иммунодефицита человека. Ни в одной вакцине, естественно, нет этого вируса", — цитирует слова врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Сергея Вознесенского издание ФАН.

По поводу предположения о том, что вакцина может спровоцировать онкологическую болезнь, медик тоже выразил своё компетентное мнение.

"Если основываться на материалах, опубликованных по результатам регистрационных исследований всех вакцин, зарегистрированных в РФ, ни в одном исследовании не приводится развитие каких-либо онкологических заболеваний в качестве осложнений. Никаких научно обоснованных данных по появлению онкологических заболеваний либо ВИЧ-инфекций после вакцинации нет и быть не может", — отметил эксперт.

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