Королёва заявила, что вся её семья вакцинировалась от "ковида"

Ранее Наташа Королёва в беседе с Ксенией Собчак объяснила, что её 75-летняя мама Людмила Порывай, проживающая в США, давно сделала себе прививку от смертельно опасного вируса.

Певица уверила, что все члены её семьи сделали прививку от коронавируса. Они вакцинировались в столице "Спутником" в два этапа.

Наташа Королёва, Сергей Глушко и её мама, по словам исполнительницы хита "Жёлтые тюльпаны", перенесли прививку без осложнений.

Перед вакцинацией, звёздное семейство проверило наличие у себя спасительных антител.

"Получается, мы все переболели, но не заметили этого, потому что коронавирус протекал бессимптомно… Мы сделали прививки, потому что в силу наших публичных профессий постоянно, каждый день общаемся с огромным количеством людей. И в такой ситуации мы, безусловно, должны иметь какую-то защиту от зловредного ковида. Нужно себя поберечь и, с другой стороны, не испортить жизнь окружающим людям. Так что это вполне логичный шаг", — цитирует слова певицы издание "Семь дней".

После вакцинации Королёва с супругом отправились на отдых в Турцию. Наташа делится с подписчиками контентом с курорта.

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