Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram эротическое фото.
Анфиса Чехова сейчас отдыхает в солнечном Сан-Франциско.
Путь 43-летней звезды лежал через Голливуд и Калифорнию. Она также побывала в винном туре в долине Напа.
Чехова не забывает баловать аудиторию жаркими снимками.
Обладательница пышных форм похвасталась соблазнительным снимком. Знаменитость сфотографировалась у окна с обнажённой грудью. Звезда встала спиной к объективу у окна, показав публике себя со спины. Самая пикантная часть её фигуры была обращена в сторону окна.
Фолловеры позавидовали тем счастливчикам, которые находились по ту сторону окна.
"Блудливая Калифорния. Как неожиданно проснуться в Сан-Франциско! Ну бывает же такое? Любовь с первого взгляда! Вот у нас с городом так и случилось. Пойду с ним на второе свидание", — написала под снимком Анфиса.
Подписчики активно комментировали фото звезды.
"Какая же у вас красивая фигура";
"Кому-то повезло быть с другой стороны окна";
"Стройняшка";
"Красивый вид";
"Ну просто гитара и точка";
"Классные фотки и очень аппетитные формы", — комментирует соблазнительный снимок в Сети.
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