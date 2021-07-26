"Ну просто гитара": Анфиса Чехова попозировала у окна топлес

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram эротическое фото.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова сейчас отдыхает в солнечном Сан-Франциско.

Путь 43-летней звезды лежал через Голливуд и Калифорнию. Она также побывала в винном туре в долине Напа.

Чехова не забывает баловать аудиторию жаркими снимками.

Обладательница пышных форм похвасталась соблазнительным снимком. Знаменитость сфотографировалась у окна с обнажённой грудью. Звезда встала спиной к объективу у окна, показав публике себя со спины. Самая пикантная часть её фигуры была обращена в сторону окна.

Фолловеры позавидовали тем счастливчикам, которые находились по ту сторону окна.

"Блудливая Калифорния. Как неожиданно проснуться в Сан-Франциско! Ну бывает же такое? Любовь с первого взгляда! Вот у нас с городом так и случилось. Пойду с ним на второе свидание", — написала под снимком Анфиса.

Подписчики активно комментировали фото звезды.

"Какая же у вас красивая фигура"; "Кому-то повезло быть с другой стороны окна"; "Стройняшка"; "Красивый вид"; "Ну просто гитара и точка"; "Классные фотки и очень аппетитные формы", — комментирует соблазнительный снимок в Сети.

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