99-летняя мама Ирины Алфёровой не избежала заражения серьёзной болезнью.
Популярная российская артистка Ирина Алфёрова, недавно перенёсшая коронавирусную инфекцию, уже пошла на поправку.
Около месяца народная артистка РФ лечилась в московской больнице, куда её госпитализировали с поражением легких, высокой температурой и непрекращающимся кашлем.
Вместе с актрисой лечился от коронавируса её супруг Сергей Мартынов, который лежал с женой в одной палате.
Пока супруги боролись с коронавирусной инфекцией, родительница актрисы — Ксения Архиповна — тоже стала жертвой "ковида".
О болезни 99-летней женщины рассказала общественности её внучка Ксения Алфёрова.
"Мы все переболели дома, включая бабушку", — цитирует слова Ксении "Комсомольская правда".
Мама Ирины Алфёровой, в отличие от своей дочери, перенесла "ковид" в домашних условиях.
Сейчас все члены семьи актрисы идут на поправку. Их жизни ничего не угрожает.
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