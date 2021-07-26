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Ирина Алфёрова спаслась от "ковида", но болезнь настигла её маму

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

99-летняя мама Ирины Алфёровой не избежала заражения серьёзной болезнью.

Ирина Алфёрова спаслась от "ковида", но болезнь настигла её маму

Популярная российская артистка Ирина Алфёрова, недавно перенёсшая коронавирусную инфекцию, уже пошла на поправку.

Около месяца народная артистка РФ лечилась в московской больнице, куда её госпитализировали с поражением легких, высокой температурой и непрекращающимся кашлем.

Вместе с актрисой лечился от коронавируса её супруг Сергей Мартынов, который лежал с женой в одной палате.

Пока супруги боролись с коронавирусной инфекцией, родительница актрисы — Ксения Архиповна — тоже стала жертвой "ковида".

О болезни 99-летней женщины рассказала общественности её внучка Ксения Алфёрова.

"Мы все переболели дома, включая бабушку", — цитирует слова Ксении "Комсомольская правда".

Мама Ирины Алфёровой, в отличие от своей дочери, перенесла "ковид" в домашних условиях.

Сейчас все члены семьи актрисы идут на поправку. Их жизни ничего не угрожает.

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