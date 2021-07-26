Ирина Алфёрова спаслась от "ковида", но болезнь настигла её маму

99-летняя мама Ирины Алфёровой не избежала заражения серьёзной болезнью.

Популярная российская артистка Ирина Алфёрова, недавно перенёсшая коронавирусную инфекцию, уже пошла на поправку.

Около месяца народная артистка РФ лечилась в московской больнице, куда её госпитализировали с поражением легких, высокой температурой и непрекращающимся кашлем.

Вместе с актрисой лечился от коронавируса её супруг Сергей Мартынов, который лежал с женой в одной палате.

Пока супруги боролись с коронавирусной инфекцией, родительница актрисы — Ксения Архиповна — тоже стала жертвой "ковида".

О болезни 99-летней женщины рассказала общественности её внучка Ксения Алфёрова.

"Мы все переболели дома, включая бабушку", — цитирует слова Ксении "Комсомольская правда".

Мама Ирины Алфёровой, в отличие от своей дочери, перенесла "ковид" в домашних условиях.

Сейчас все члены семьи актрисы идут на поправку. Их жизни ничего не угрожает.

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