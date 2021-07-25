Завотделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров объяснил, как COVID-19 влияет на мозговую деятельность.
Наблюдения за пациентами с коронавирусом позволило медику сделать выводы о том, что некоторые люди переживают панические атаки и страдают расстройством памяти и мышления.
"Мы фиксировали случаи, когда страдала и долговременная память. Механизм этого уже понятен. Это поражение микроциркуляторного русла головного мозга", — цитирует слова врача издание "Невские новости".
Специалист отметил, что при осложнениях. вызванных коронавирусной инфекцией, присходит микротравмирование сосудов, и кровь в головной мозг не поступает.
"Ковид" повреждает мелкие сосуды мозга, что напоминает хроническое нарушение мозгового кровообращения.
Специалист уверен, что этими проблемами можно справиться, если правильно подобрать терапию.
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