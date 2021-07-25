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Врач рассказал о повреждении мозга у пациентов с "ковид"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Завотделением нейрореабилитации клинической больницы святителя Луки Сергей Забиров объяснил, как COVID-19 влияет на мозговую деятельность.

Врач рассказал о повреждении мозга у пациентов с "ковид"

Наблюдения за пациентами с коронавирусом позволило медику сделать выводы о том, что некоторые люди переживают панические атаки и страдают расстройством памяти и мышления.

"Мы фиксировали случаи, когда страдала и долговременная память. Механизм этого уже понятен. Это поражение микроциркуляторного русла головного мозга", — цитирует слова врача издание "Невские новости".

Специалист отметил, что при осложнениях. вызванных коронавирусной инфекцией, присходит микротравмирование сосудов, и кровь в головной мозг не поступает.

"Ковид" повреждает мелкие сосуды мозга, что напоминает хроническое нарушение мозгового кровообращения.

Специалист уверен, что этими проблемами можно справиться, если правильно подобрать терапию.

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Переболев коронавирусом даже в легкой форме, есть риск получить тяжелые осложнения.
Автор: Елена Былкина
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