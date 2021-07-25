Стала известна причина смерти основателя "Ласкового мая" и "Руки вверх!"

Андрей Разин рассказал о последних днях жизни легенды отечественного шоу-бизнеса Алексея Мускатина.

Алексей Мускатин стоял у истоков таких легендарных российских групп, как "Ласковый Май", "Кар-Мэн", "Руки Вверх", "Револьверс". Он работал с Сергеем Чумаковым, Сергеем Челобановым, Ириной Салтыковой.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин объяснил, что предшествовало кончине столь выдающегося человека.

Выяснилось, что Мускатин страдал лейкемией (раком крови). Мужчина готовился к операции, однако медики оказались бессильные ему помочь.

"Леша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали — лейкемия. Но Наташа живая, Слава Богу. Я его подбадривал. Мы с ним постоянно были на проводе. Я очень благодарен артистам и всем звездам, которые приехали поддержать", — цитирует слова Разина Пятый канал.

Андрей Разин рассказал о том, какой весомый вклад внёс Мускатин в продвижение группы "Ласковый май".

"Алексей Мускатин входит в число пяти таких титанов, которые создавали современный шоу-бизнес. До работы с нами многих артистов даже никто не знал. … Алексей был наиболее подготовленный продюсер, он родил огромное количество людей, он сделал огромное количество фестивалей. Он поднял столько звезд", — отметил Разин.

Продюсер сравнил уход Мускатина со смертью знаменитой ливерпульской четвёрки.

"Это трагедия страшная. Для меня, как будто умер Beatles", — признался Разин.

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