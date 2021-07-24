Дочь Заворотнюк пожалела Валю Карнавал, которая рассталась с Кридом

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна увидела в творчестве Крида потребительское отношение к женщинам.

После расставания с блогершой Валей Карнавал Крид выпустил песню "Pu$$y Boy".

Публика решила, что в композиции певец поёт о своей экс-возлюбленной Вале Карнавал.

Смысл песни показался многим оскорбительным. Автор поёт, что героиня "сразу дает".

Намёком на известную блогершу является строчка: "Прячешь под маской себя — карнавал".

Подпичики поинтересовались у Анны Заворотнюк, что она думает по поводу всей этой истории с расставанием и песней с намёками.

Анна объяснила, что песня ей кажется ужасной. По мнению девушки, в композиции ярко выражено потребительское отношение к женщинам.

"Я всегда на стороне девочек, слышала отрывок песни. Считаю, что это ужасно просто. Бедная девочка, сил ей моральных это вынести", — выразила своё мнение Заворотнюк-младшая.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.