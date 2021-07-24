Япония выдвинула новые территориальные претензии к России

На этот раз власти Японии высказали свои притязания по поводу Антарктиды.

Японские ученые в докладе национального института полярных исследований" (NIPR) напоминают, что в 1911–1912 годах на запад Антарктиды добралась японская экспедиция.

Этот факт, по мнению азиатских исследователей, говорит о том, что японцам должны принадлежать Земля Мэри Бэрд и Земля Элсуэрта.

Территория интересна тем, что здесь около десяти лет назад обнаружили большие залежи газа.

На Земле Мэри Бэрд расположена антарктическая станция "Русская". Её в Токио назвали "незаконной".

Подобные претензии звучат уже давно. В 1939 году Япония публично объявила о своих правах на территории юного полюса.

Эксперты убеждены, что заявления Токио не нужно воспринимать всерьёз. Земли Антарктиды не могут относиться к какому-либо государству, так как это запрещается международным Договором об Антарктике 1959 года.

В 1820 году Антарктиду (в том числе Земли Мэри Бэрд и Элсуорта) обнаружили русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

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