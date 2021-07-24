На этот раз власти Японии высказали свои притязания по поводу Антарктиды.
Японские ученые в докладе национального института полярных исследований" (NIPR) напоминают, что в 1911–1912 годах на запад Антарктиды добралась японская экспедиция.
Этот факт, по мнению азиатских исследователей, говорит о том, что японцам должны принадлежать Земля Мэри Бэрд и Земля Элсуэрта.
Территория интересна тем, что здесь около десяти лет назад обнаружили большие залежи газа.
На Земле Мэри Бэрд расположена антарктическая станция "Русская". Её в Токио назвали "незаконной".
Подобные претензии звучат уже давно. В 1939 году Япония публично объявила о своих правах на территории юного полюса.
Эксперты убеждены, что заявления Токио не нужно воспринимать всерьёз. Земли Антарктиды не могут относиться к какому-либо государству, так как это запрещается международным Договором об Антарктике 1959 года.
В 1820 году Антарктиду (в том числе Земли Мэри Бэрд и Элсуорта) обнаружили русские мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.
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