Волочкова не хочет вакцинироваться из-за страха перед ВИЧ

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова объяснила, почему не намерена делать прививку от COVID-19.

Балерина отметила, что не желает рисковать своим организмом. Она объяснила, что её против вакцинации настроили некие высказывания "западных исследователей".

"Еще непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, принудительно это делать никто не имеет права заставить", — цитирует слова Волочковой RTVI.

Кроме того, танцовщица подозревает, что вакцина якобы может вызывать развитие онкологических заболеваний и ВИЧ.

Исследований, которые доказывали бы мнение балерины, на данный момент не существует.

Ранее певец Юрий Лоза высказал своё возмущение по поводу того, что людям грозит увольнение за отказ прививаться от коронавируса. Он назвал принудительную вакцинацию "геноцидом против собственного народа".

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