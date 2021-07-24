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Галкин рассказал, как своими руками посадил райский сад у своего замка

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин показал себя как рачительный хозяин, для которого труд на земле не в диковинку.

Галкин рассказал, как своими руками посадил райский сад у своего замка

Максим Галкин очень гордится своим великолепным садом. Ранее юморист демонстрировал свой знатный урожай помидоров и огурцов.

Теперь звезда провёл для подписчиков экскурсию по своему плодовому хозяйству.

Пародист показал зелёные яблони и груши, на которых уже появились плоды.

Максима очень раздосадовало то, что многие не верят в то, что он своими руками сажал всё это плодовое великолепие.

Галки н передразнил и поставил на место хейтеров, уверив, что собственноручно занимался посадкой плодовых деревьев.

"Обычно, когда говорю, что сажал яблони, мне пишут: "Это не вы сажали, вам сажали". Я сажал!" — жёстко уверил артист.

Он также показал снимок ещё маленьких деревьев, которые за несколько лет заметно подросли.

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Красивый майский сад Максима Галкина
Автор: Елена Былкина
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