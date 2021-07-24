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Лоза о принудительной вакцинации: "Геноцид собственного народа"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Автора хита "Плот" Юрия Лозу возмутили драконовские меры по отношению к невакцинированным гражданам.

Лоза о принудительной вакцинации: "Геноцид собственного народа"

Певец и композитор опубликовал в своём Instagram-аккаунте пост, в котором он выражает своё несогласие с мерами, из-за которых люди могут лишиться работы.

"Если сотрудник не предоставил в срок документ о прохождении вакцинации от коронавируса, его следует приказом отстранить от работы без сохранения заработной платы, разъяснили в Минтруде и Роспотребнадзоре", — цитирует Лоза сообщение ТАСС.

Звезда видит в этом явное противоречие с заявлениями о добровольной вакцинации.

"Ушлые чиновники от медицины якобы солидарны с Путиным, который сказал, что вакцинация должна быть добровольной, но иезуитски предоставляют каждому решать — либо добровольно уколоться, либо встать в очередь за бесплатным супом. По моему мнению, это что угодно, но только не демократия. Это скорее геноцид собственного народа. Вот скажите, как человек сможет прокормить своих детей, если его выгонят с работы только потому, что он не хочет быть "подопытным кроликом" для не прошедшей положенных испытаний вакцины?" — задаётся вопросом Юрий Эдуардович.

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Обязательная вакцинация от коронавируса: как это работает и что будет, если отказаться
Автор: Елена Былкина
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