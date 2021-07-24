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Безруков опубликовал трогательные кадры из родильной палаты

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист РФ Сергей Безруков стал отцом в пятый раз.

Безруков опубликовал трогательные кадры из родильной палаты

Радостной новостью актёр поделился на своей страничке в Instagram.

"Анечка родила мне сына Василия! Урррррааааааа!!! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя", — написал артист под трогательным снимком.

Безруков сделал селфи на фоне родильной палаты. На заднем фоне можно увидеть, что супруга артиста держит в руках новорождённого младенца.

Подписчики стали поздравлять Сергея Витальевича с рождением сына. Поздравили артиста и знаменитые коллеги.

"Какое счастье! Пусть Господь бережёт вашу семью! Здоровья и радости! Василий, добро пожаловать!" — написала под постом Елизавета Боярская.

Малыш стал третьим общим ребёнком Безрукова и его жены Анны Матисон. У супругов подрастают четырехлетняя дочь Мария и двухлетний сын Степан.

У актёра также есть двое детей от актрисы Кристины Смирновой — дочь Саша и сын Иван.

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Дети Сергея Безрукова: 2 сына и 2 дочери
Автор: Елена Былкина
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