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73-летний Владимир Винокур опубликовал видео с отдыха

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Владимир Винокур опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором он позирует на фоне моря.

"Редкие дни отдыха с семьей! Ура!", — подписал ролик артист.

Поклонники артиста порадовались за своего кумира и пожелали ему как можно лучше отдохнуть.

Юморист признаётся, что несмотря на отдых, всё равно скучает по творческой деятельности.

Владимир Винокур уже не раз говорил, что не любит сидеть без дела. Он — артист эстрады, юморист, певец, телеведущий и педагог.

Ему было непросто находиться на самоизоляции в период карантина, так как он привык, что у него плотный рабочий график.

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Автор: Снежана Шахова
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