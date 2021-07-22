Наташа Королёва вместе с мужем Сергеем Глушко отправились отдыхать в Турцию.
Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.
Звезда отметила, что перед поездкой они решили "уколоться".
Артистка имела в виду прививку от COVID-19.
Судя по кадрам, которые Королёва публикует в своём микроблоге, они с мужем счастливы и получают удовольствие от отдыха в курортном городе Бодрум.
Она показала окружающие красоты, в частности лазурный берег тёплого моря.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Неожиданное развитие истории с разбившимся Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский: Варшава снова включила обвинительную риторику.