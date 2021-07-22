Наташа Королева и Тарзан "укололись" перед поездкой в Турцию

Наташа Королёва вместе с мужем Сергеем Глушко отправились отдыхать в Турцию.

Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram.

Звезда отметила, что перед поездкой они решили "уколоться".

Артистка имела в виду прививку от COVID-19.

Судя по кадрам, которые Королёва публикует в своём микроблоге, они с мужем счастливы и получают удовольствие от отдыха в курортном городе Бодрум.

Она показала окружающие красоты, в частности лазурный берег тёплого моря.

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