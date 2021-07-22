В этом году Любовь Успенская помирилась после со своей дочерью Татьяной Плаксиной после затяжного скандала.
До этого девушка целый год жила в США.
Нормализовав отношения с наследницей, Успенская не спешила выводить её в свет, так как считала, что Татьяне необходимо восстановить своё физическое и психологическое здоровье.
Напомним, что несколько лет назад Татьяна Плаксина упала с велосипеда в Коста-Рике, в результате чего разбила лицо, травмировала челюсть, рёбра и потеряла несколько зубов.
Только недавно лучшие хирурги привели её внешность в порядок.
Недавно Любовь Залмановна появилась на публике вместе с Татьяной Плаксиной. Мать и дочь посетили светскую премию Fashion TV. Видео с мероприятия появилось на странице Кати Лель в Instagram.
Судя по опубликованным кадрам, наследница Любови Залмановны заметно похорошела.
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