Любовь Успенская показала похорошевшую после операции дочь

В этом году Любовь Успенская помирилась после со своей дочерью Татьяной Плаксиной после затяжного скандала.

До этого девушка целый год жила в США.

Нормализовав отношения с наследницей, Успенская не спешила выводить её в свет, так как считала, что Татьяне необходимо восстановить своё физическое и психологическое здоровье.

Напомним, что несколько лет назад Татьяна Плаксина упала с велосипеда в Коста-Рике, в результате чего разбила лицо, травмировала челюсть, рёбра и потеряла несколько зубов.

Только недавно лучшие хирурги привели её внешность в порядок.

Недавно Любовь Залмановна появилась на публике вместе с Татьяной Плаксиной. Мать и дочь посетили светскую премию Fashion TV. Видео с мероприятия появилось на странице Кати Лель в Instagram.

Судя по опубликованным кадрам, наследница Любови Залмановны заметно похорошела.

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