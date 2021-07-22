Анастасия Волочкова объяснила, почему боится делать прививку от COVID-19

Анастасия Волочкова объяснила, почему не собирается делать прививку от COVID-19. Звезда отметила, что не доверяет вакцинам и опасается опасных последствий, которые могут развиваться после прививки. Об этом она якобы слышала от разных исследователей.

Артистка подчеркнула, что не будет рисковать своим здоровьем. К тому же, никто не сможет заставить её делать прививку.

"Я просто слышала, что эти вакцины могут провоцировать в организме — и онкологические заболевания, и ВИЧ, и так далее", — заявила балерина в эфире передачи "Легенда" на RTVi.

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