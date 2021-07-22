Народного артиста РФ Олега Газманова поздравил Александр Лукашенко с 70-летием, сообщила пресс-служба главы государства.
Ваша жизнь — это пример самоотверженного служения искусству. Обладая ярким талантом певца, поэта и композитора, Вы завоевали всенародную любовь, подарили миру прекрасные, позитивные песни и запоминающиеся шоу, которые заняли особое место на эстраде, — подчеркнул президент Белоруссии.
Предки Олега Газманова были родом из Белоруссии, но сам певец родился в городе Гусеве под Калининградом. Вокалист считает Белоруссию своей второй родиной, о чем не раз говорил репортерам:
"Здесь потрясающая атмосфера, очень живая публика".
В настоящее время исполнитель в свой юбилей гастролирует по России с программой "7:0 в мою пользу".
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