Лукашенко поздравил Олега Газманова с 70-летним юбилеем

Народного артиста РФ Олега Газманова поздравил Александр Лукашенко с 70-летием, сообщила пресс-служба главы государства.

Ваша жизнь — это пример самоотверженного служения искусству. Обладая ярким талантом певца, поэта и композитора, Вы завоевали всенародную любовь, подарили миру прекрасные, позитивные песни и запоминающиеся шоу, которые заняли особое место на эстраде, — подчеркнул президент Белоруссии.

Предки Олега Газманова были родом из Белоруссии, но сам певец родился в городе Гусеве под Калининградом. Вокалист считает Белоруссию своей второй родиной, о чем не раз говорил репортерам:

"Здесь потрясающая атмосфера, очень живая публика".

В настоящее время исполнитель в свой юбилей гастролирует по России с программой "7:0 в мою пользу".

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