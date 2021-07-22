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Лукашенко поздравил Олега Газманова с 70-летним юбилеем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народного артиста РФ Олега Газманова поздравил Александр Лукашенко с 70-летием, сообщила пресс-служба главы государства.

Ваша жизнь — это пример самоотверженного служения искусству. Обладая ярким талантом певца, поэта и композитора, Вы завоевали всенародную любовь, подарили миру прекрасные, позитивные песни и запоминающиеся шоу, которые заняли особое место на эстраде, — подчеркнул президент Белоруссии.

Предки Олега Газманова были родом из Белоруссии, но сам певец родился в городе Гусеве под Калининградом. Вокалист считает Белоруссию своей второй родиной, о чем не раз говорил репортерам:

"Здесь потрясающая атмосфера, очень живая публика".

В настоящее время исполнитель в свой юбилей гастролирует по России с программой "7:0 в мою пользу".

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Олег Газманов: Биография и Личная жизнь (семья, дети, жены)
Автор: Дарья Плесовских, Редактор: Ольга Алексеева
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