Жену судьи Безбородова будут судить за избиение сына Стаса Пьехи

Жене футбольного судьи Владислава Безбородова Ирине Безбородовой предстоит ответить перед судом за избиение сына Стаса Пьехи.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия уже побывали следователи. Они выяснили все обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся допросы свидетелей и очевидцев произошедшего, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления сообщает СКР.

Расследование уголовного дела находится под контролем руководителем следственного управления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.